Covid-19

A pandemia de covid-19, além de pôr em perigo inúmeras vidas, poderá estar também a desviar atenções e fundos destinados à crise climática, "numa altura em que são extremamente necessários", alerta a UNFCCC, agência da ONU para o clima.

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla original, também conhecida como Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas), divulgou hoje um relatório sobre as principais ações de 2019, no qual afirma: "Embora o combate à pandemia seja a prioridade mundial, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter o impulso climático em curso".

A UNFCCC é o organismo da ONU que apoia a resposta global às alterações climáticas, trabalhando com governos, organizações e empresas para construir um mundo neutro para o clima e resistente às alterações climáticas.