O futebolista Nuno Santos, que estava ao serviço do Rio Ave, assinou contrato com o Sporting até 2025, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME), anunciou hoje o clube lisboeta.

"O Sporting Clube de Portugal conta com mais uma contratação para a equipa principal de futebol: Nuno Santos, extremo português de 25 anos, que vestia a camisola do Rio Ave, assinou um vínculo válido por cinco temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", informou o Sporting, através de comunicado.

O jogador confessou "orgulho enorme por representar o Sporting" e revelou que "desde o início" do processo de transferência teve a intenção de representar o emblema de Alvalade.