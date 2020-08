Actualidade

O antigo secretário de Estado do Tesouro da Guiné-Bissau Suleimane Seidi, detido na quarta-feira pela polícia, foi hoje libertado, disseram à Lusa fonte familiar e o seu advogado, Suleimane Cassamá.

Suleimane Seidi, detido na quarta-feira à porta da sua casa, em Bissau, capital do país, foi posto em liberdade sem qualquer outro procedimento, afirmou o advogado.

Segundo o advogado, o ex-governante foi detido, alegadamente, no âmbito de um processo relativo a uma viatura que entregou ao então ministro da Justiça Iaia Djaló, quando ambos estavam no Governo do primeiro-ministro Aristides Gomes, em 2018.