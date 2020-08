Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) condenou hoje a posição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental por "insistir" em tentar "legitimar" o Governo de Nuno Nabiam.

Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) congratularam-se quinta-feira com a aprovação do programa de Governo, liderado por Nuno Nabiam, pelo parlamento da Guiné-Bissau.

O PAIGC "condena com firmeza a posição da CEDEAO ao caucionar um golpe de Estado e reconhecer um Governo imposto pelo uso da força, minando dessa forma as condições de diálogo com vista à resolução definitiva da crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau", referiu, em comunicado.