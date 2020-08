Actualidade

O primeiro-ministro admite continuar a aumentar o salário mínimo no próximo ano e criar um rendimento excecional por causa da pandemia, mas adia a revisão dos escalões do IRS, prevista para 2021, para os orçamentos dos anos seguintes.

"Desejamos, por exemplo, que o salário mínimo nacional possa continuar a subir. Naturalmente de acordo com aquilo que é a dinâmica económica de hoje, que é muito distinta da que existia há um ano. Seguramente não vamos poder ter um aumento com a dimensão que tivemos no ano passado, mais desejamos um aumento", sublinhou António Costa, em entrevista ao semanário Expresso.

Para o chefe do Governo, a resposta à crise económica provocada pela pandemia "não pode passar pelo corte de rendimentos, mas, sim, pela sua proteção", e também não pode "passar por um aumento de impostos, mas por manter uma estabilidade fiscal que crie condições para as empresas resistirem" sem destruírem postos de trabalho, tendo em conta de que, no contexto atual, Portugal vai depender "muito da procura global".