Actualidade

Um novo sistema de monitorização da agência espacial norte-americana NASA indicou que 54% dos focos de incêndio na Amazónia este ano derivaram da desflorestação na região.

O sistema, apresentado esta semana, é o primeiro capaz de apontar a localização dos focos de incêndio, assim como a sua tipologia, como queimadas ligadas a desflorestação ou limpeza de pasto.

A ferramenta da agência espacial foi desenvolvida em parceria com a Universidade da Califórnia em Irvine, nos Estado Unidos, e com a Universidade Cardiff, no Reino Unido.