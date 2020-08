Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e nove pessoas ficaram feridas na sequência de conflitos na cidade de Gao, no norte do Mali, anunciou a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (Minusma).

De acordo com uma publicação na rede social Twitter, a Minusma dá conta de que, "na noite de 20 de agosto de 2020 [quinta-feira], a violência eclodiu na cidade de Gao, no norte do Mali, após uma vingança comunitária".

As Forças Armadas malianas intervieram para "controlar a situação", acrescenta a missão das Nações Unidas, sublinhando que o incidente provocou pelo menos três mortos e nove feridos.