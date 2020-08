Covid-19

O diretor do programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, considerou na sexta-feira que a transmissão do novo coronavírus no Brasil começa a apresentar tendências de "estabilização ou queda".

"A situação no Brasil estabilizou-se um pouco em termos do número de infeções detetadas por semana e certamente a pressão deve ter diminuído nos serviços de cuidados intensivos", disse Ryan, numa conferência de imprensa em Genebra, Suíça.

A aceleração dos casos parou em várias regiões e há "uma queda nítida" em outras, acrescentou o diretor.