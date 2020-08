Covid-19

O juiz Luís Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, determinou na sexta-feira que o Governo de Bolsonaro elabore uma nova versão de um plano para proteger as comunidades indígenas face à pandemia da covid-19.

A redação do plano em causa já tinha sido determinada pelo mesmo juiz no início de julho, numa ação movida pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), organização que coordena a luta dos povos originários pelos seus direitos, e por partidos da oposição.

Contudo, críticas feitas ao documento apresentado pelo Governo levaram o magistrado a pediu uma reformulação do plano.