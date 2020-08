Covid-19

A Argentina registou 8.156 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades sanitárias daquele país, ultrapassando os oito mil infetados pelo segundo dia consecutivo, e registando mais 214 mortes.

O país, com 44 milhões de habitantes, totaliza agora 329.043 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, que resultaram em 6.730 mortes.

A província de Buenos Aires é responsável por 62% dos contágios nacionais, com 205.069 infetados (82.805 só na capital), mas a pandemia está em rápida expansão no resto do país.