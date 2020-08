Actualidade

A organização de defesa da liberdade de expressão Artigo 19 questionou na sexta-feira uma multa de 999.440 pesos (cerca de 38 mil euros) aplicada pelo Governo mexicano a uma revista crítica do executivo, considerando-a "excessiva".

Em comunicado conjunto, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), a organização não-governamental (ONG) britânica e dois grupos de direitos humanos afirmaram que a sanção aplicada à revista Nexos era "desproporcionada e excessiva".

O Governo mexicano anunciou na quinta-feira a sanção contra a revista Nexos, que inclui ainda a interdição, dirigida aos órgãos e instituições do Estado, de publicar publicidade nas suas páginas durante dois anos, de acordo com o comunicado publicado no 'site' oficial da Secretaria da Função Pública.