Pelo menos seis pessoas foram assassinadas numa zona rural no departamento de Cauca, na Colômbia, no segundo massacre registado em poucos dias, informaram as autoridades na sexta-feira.

"Está confirmado. São seis pessoas que foram assassinadas hoje [sexta-feira] por desconhecidos em Uribe", pequena povoação do município de El Tambo, disse o presidente da autarquia, Carlos Vela, à agência de notícias espanhola Efe.

Vela acrescentou que dois dias antes duas pessoas foram assassinadas em Uribe, "com o que já são oito mortos".