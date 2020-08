Covid-19

A Índia registou um novo salto nas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, à medida que a doença se espalha pelos estados do sul do país, após ter estagnado na capital e no centro financeiro de Mumbai.

O Ministério da Saúde da Índia reportou hoje 69.878 novos casos, elevando o total para 2.975.701. Globalmente, a Índia tem revelado o maior aumento diário de casos de covid-19 durante 18 dias consecutivos.

Cerca de 2,2 milhões de pessoas recuperaram da doença na Índia desde que o primeiro caso foi diagnosticado em finais de janeiro.