Israel bombardeou hoje alvos militares do movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de um 'rocket' sobre o seu território na sexta-feira, na 11.ª noite consecutiva de confrontos na fronteira.

"Na noite de sexta-feira, um 'rocket' foi lançado da Faixa de Gaza para o território israelita. Em resposta, os tanques do exército atacaram os postos militares do Hamas no sul de Gaza", referiu hoje em comunicado o exército israelita.

Esse episódio eleva para 11 o número de noites consecutivas de bombardeamentos israelitas sobre o enclave palestiniano, principalmente em resposta ao lançamento de balões incendiários e, nos últimos dias, ao lançamento de 'rockets' sobre Israel.