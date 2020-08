Actualidade

O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) vai na segunda-feira a Teerão para esclarecer as dúvidas sobre o programa nuclear do Irão e garantir o pleno acesso dos inspetores às instalações iranianas.

"O meu objetivo é que as reuniões em Teerão conduzam a avanços concretos sobre as questões por resolver que a AIEA tem em relação ao Irão e, em particular, a questão do acesso", disse Rafael Grossi em comunicado citado pela agência de notícias espanhola, a Efe.

Durante a sua viagem, a primeira à capital do Irão desde que assumiu o caro, em dezembro, o diplomata argentino vai reunir-se com os principais líderes iranianos para debater a cooperação com a AIEA, nomeadamente a questão do acesso às dos inspetores às instalações.