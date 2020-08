Covid-19

O presidente do PS, Carlos César, elogiou hoje a atuação do Governo dos Açores no combate à pandemia de covid-19, defendendo que este, "mais do que a maioria dos governos", teve um "desempenho extraordinário" que permitiu "conter os efeitos terríveis" da doença.

"O Governo Regional dos Açores, mais do que a maioria dos governos, teve um desempenho extraordinário que permitiu conter os efeitos terríveis que vimos, temos visto e continuamos a ver em muitos outros lugares que têm poderes e capacidades imensas e não tiveram os mesmos bons resultados" no combate à pandemia, vincou o socialista.

Carlos César falava na ilha Terceira, numa iniciativa promovida pela Juventude Socialista (JS) dos Açores e transmitida via redes sociais.