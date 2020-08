Actualidade

A delegação da África Ocidental esperada hoje em Bamaco vai reunir-se à noite com o Presidente deposto do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, após um encontro com os militares que o forçaram a demitir-se e tomaram o poder na terça-feira.

A informação foi avançada à AFP por um membro da delegação, que confirmou "vários compromissos", incluindo uma reunião às 16:00 (hora local e GMT) com a junta militar no Ministério da Defesa.

"Posteriormente, ao início da noite, teremos uma reunião com o Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita", disse o membro da delegação da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), falando sob anonimato.