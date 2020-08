Actualidade

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, foi hoje designado oficialmente candidato para as eleições presidenciais do próximo dia 31 de outubro pelo partido no poder, concorrendo a um polémico terceiro mandato.

"Por dever cívico, decidi responder favoravelmente ao apelo da União dos Houphouëtistas para a Democracia e a Paz (RHDP); deram-me tanto, que não posso negar o seu pedido agora, e nada me impede de ser candidato", disse o chefe de Estado perante uma multidão que se juntou no Estádio Félix-Houphouët-Boigny, na capital da Costa do Marfim.

No discurso, Ouattara dirigiu-se diretamente à oposição, que considera a sua candidatura ilegal, e disse, em resposta aos violentos protestos das últimas semanas: "Que os opositores parem com a violência, que não traz nada de bom à vida dos costa-marfinenses, pessoas que gostam de viver em paz".