O antigo avançado Pauleta disse hoje estar confiante que "este ano vai ser o ano" de o Paris Saint-Germain conquistar a Liga dos Campeões de futebol, antevendo a final de domingo, frente ao Bayern Munique, em Lisboa.

"Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que este ano vai ser o ano do Paris. Acho que as coisas estão a conjugar-se todas: aquela vitória contra o Atalanta depois da hora, o aniversário do clube, o jogo ser em Portugal, no meu país. Portanto, quase de certeza que vamos ganhar", afirmou Pauleta, em declarações à agência Lusa.

O antigo internacional português falava à margem da inauguração do novo relvado do seu complexo desportivo, que acolhe a escola e o clube Pauleta, na ilha de São Miguel, nos Açores.