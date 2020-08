Actualidade

Sete dos oito ocupantes de um avião que hoje se despenhou no Sudão do Sul morreram, informou o responsável da aviação do país, Madur Biar Yol, citado pela Agência Efe.

O avião pertencia à companhia do Sudão do Sul, "South West National Company", e despenhou-se nos arredores do aeroporto, no subúrbio de Éden, pouco depois de levantar voo.

O responsável disse que "poucos minutos depois de levantar voo o avião despenhou-se e causou a morte de sete dos oito ocupantes do voo, três deles membros da tripulação de nacionalidade russa e outros cinco passageiros", sem especificar as nacionalidades.