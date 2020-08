Actualidade

O governo da Sérvia recusou comentar a construção de uma vedação na sua fronteira com a Macedónia do Norte, num local de passagem de migrantes que atravessam a região dos Balcãs, noticiou hoje a France-Presse (AFP).

A vedação foi erguida na fronteira sul do país, perto de um posto de controlo fronteiriço e de um campo de migrantes situado no lado da Macedónia do Norte, segundo um fotógrafo da AFP, cujas fotografias foram divulgada no início desta semana pela rádio "Free Europe".

O ministro do Interior da Macedónia do Norte disse à imprensa local que a Sérvia estava a construir a vedação no seu lado da fronteira, mas os ministérios do Interior e dos Assuntos Externos da Sérvia recusaram comentar quando confrontados pela AFP, em Belgrado.