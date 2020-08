Actualidade

Uma nova onda de violência surgiu hoje na Costa do Marfim, depois de o partido no poder ter oficializado a candidatura do atual Presidente, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato neste país da África Ocidental.

"A cidade está paralisada, a estação de autocarros, a universidade e uma padaria foram incendiadas", disse o habitante de Divo, uma região produtora de cacau a 200 km a noroeste de Abidjan, à reportagem da agência de notícias francesa, a AFP.

As manifestações têm sido frequentes na Costa do Marfim nas últimas semanas, desde que o atual Presidente anunciou a sua intenção de se recandidatar a um terceiro mandato, depois da revisão da Constituição e da morte do candidato inicialmente apoiado pelo seu partido.