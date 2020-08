Actualidade

O 'rapper' Kanye West vai ficar de fora dos boletins de voto no estado da Virgínia Ocidental para as eleições presidenciais norte-americanas, em novembro, anunciaram hoje as autoridades daquele estado.

Segundo o gabinete do secretário de Estado da Virgínia Ocidental, o republicano Mac Warner, que assegura a integridade do processo eleitoral no seu estado, a candidatura do músico, de 43 anos, apresentou 15.000 assinaturas, mas apenas 13.865 eram legíveis e somente 6.383 foram confirmadas como sendo de eleitores recenseados na Virgínia Ocidental, ou seja, 761 assinaturas abaixo das 7.144 necessárias para a inclusão no boletim de voto.

A lei estatal exige que o Secretário de Estado certifique o escrutínio até terça-feira.