Mali

Uma delegação da África Ocidental liderada pelo ex-Presidente nigeriano Goodluck Jonathan reuniu-se hoje "por meia hora" com a junta militar, constituída após o golpe de Estado de terça-feira que levou ao derrube do chefe de Estado e do Governo do Mali.

A agência France Presse (AFP) noticia hoje que os enviados da Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) foram recebidos pelos membros do Comité Nacional para a Salvação do Povo do Ministério da Defesa e que o encontro terá durado "cerca de 20 minutos".

No final, os intervenientes na reunião saíram sem prestar declarações.