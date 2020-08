Actualidade

O Real Madrid vai ser o adversário do Benfica na final de terça-feira da UEFA Youth League em futebol, ao vencer hoje o Salzburgo por 2-1, em jogo das meias-finais da prova, que decorre em Nyon, na Suíça.

Os espanhóis, orientados pela antiga estrela do clube Raul Gonzalez, chegaram ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Latasa, aos quatro minutos, e de Gutiérrez, aos 32, tendo o Salzburgo apenas conseguido reduzir na segunda metade, por intermédio de Sucic, aos 50, na conversão de uma grande penalidade.

Os madrilenos, que se estreiam em finais desta competição, vão medir forças com o Benfica, que hoje afastou os holandeses do Ajax por 3-0, formação que vai disputar a sua terceira final, embora ainda não tenha conseguido vencer a prova, cujo atual detentor do troféu é o FC Porto.