Actualidade

O governo do Afeganistão ordenou hoje a destituição do líder da polícia de Cabul e de diversos subordinados de Amanullah Wahidi, face à sucessão de atentados bombistas nos últimos meses, com quatro ataques a ocorrerem nas últimas 24 horas.

"O chefe da polícia de Cabul foi demitido após a sua incapacidade de responder aos recentes lapsos de segurança, incluindo o recente aumento de explosões, assassinatos seletivos e ataques com foguetes", adiantou à agência EFE um alto comandante da polícia do Ministério do Interior, que solicitou o anonimato.

Além de Wahidi, dois outros chefes de polícia distritais na capital e 16 dos seus subordinados foram demitidos, num esforço do executivo afegão para tentar reforçar o clima de segurança, cuja deterioração tem suscitado críticas e o aumento da insatisfação dos cidadãos. Segundo a fonte, a decisão veio das mais altas instâncias, nomeadamente do presidente afegão, Ashraf Ghani, e do Ministério do Interior.