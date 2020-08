Covid-19

O Peru contabiliza já mais de 12.000 casos de detidos com covid-19 nos estabelecimentos prisionais desde o início da pandemia, anunciou hoje a ministra peruana da Justiça e dos Direitos Humanos, Ana Neyra.

Segundo a governante, foram já efetuados cerca de 27 mil testes de diagnóstico do novo coronavírus nas prisões, registando-se uma taxa de 44% de positivos. Contudo, a meta do governo é testar toda a população prisional do país, que tem mais de 90.000 pessoas encarceradas em 68 estabelecimentos, bem como os 11 mil guardas e funcionários prisionais.

"Fizemos cerca de 27 mil testes até à data e temos 12.294 pessoas infetadas. Os nossos objetivos são três: testes, mas também tratamento farmacológico e observação clínica", afirmou a ministra à RPP News, citada pela EFE.