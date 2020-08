EUA/Eleições

A Câmara dos Representantes aprovou legislação no sábado para reforçar o serviço postal dos Estados Unidos com 25 mil milhões de dólares, uma questão que assume especial relevância por causa do voto por correspondência nas eleições de novembro.

Além de dotar os correios com o equivalente a cerca de 21 mil milhões de euros, a legislação proíbe qualquer mudança nas operações postais ou no nível de serviço vigente em 01 de janeiro até ao final da pandemia.

Mais de duas dezenas de republicanos romperam com o Presidente, que apelou ao chumbo do diploma, para apoiar o projeto de lei, aprovado com 257 votos a favor e 150 contra.