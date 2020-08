Actualidade

Cerca de 2.000 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas no nordeste do Brasil, após uma conduta numa barragem ter rebentado, prevendo-se que possam regressar dentro de 72 horas, informaram no sábado as autoridades brasileiras.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que os residentes em torno da barragem de Jati, no estado brasileiro do Ceará, no nordeste do país, foram aconselhados a deixar as suas casas como medida de prevenção, após a conduta de betão ter rebentado.

O incidente deu-se ao final da tarde de sexta-feira, quando o rebentamento da conduta danificou parte da barragem e inundou a central eléctrica.