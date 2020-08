Covid-19

O primeiro-ministro da Irlanda vai convocar o Parlamento para discutir um jantar que violou as restrições instauradas contra a pandemia e pediu ao comissário europeu para o Comércio, o irlandês Phil Hogan, para considerar a demissão.

O líder do executivo, Michael Martin, e os parceiros de coligação, o vice-primeiro-ministro Leo Varadkar e o ministro Eamon Ryan, "chegaram a acordo para que o Parlamento seja convocado", anunciou no domingo um porta-voz do Governo, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em causa está um escândalo político que já levou à demissão do ministro da Agricultura irlandês, na sexta-feira, depois de ter sido divulgada a sua presença num jantar com mais de 80 pessoas, oferecido pelo clube de golfe do parlamento, que violou as restrições ligadas à covid-19.