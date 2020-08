Actualidade

O vulcão Sinabung, um dos mais ativos da ilha indonésia de Sumatra, expeliu novamente fumo e cinzas no domingo, a uma altura de um quilómetro, não havendo registo de feridos, informou a agência de vulcanologia.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o posto de observação do vulcão Sinabung informou que as nuvens de cinzas se espalharam no raio de um quilómetro em torno da cratera.

Os residentes foram aconselhados a permanecer a cinco quilómetros da cratera.