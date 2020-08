Actualidade

A aplicação de telemóvel "Earth Speakr", criada no âmbito da presidência alemã do Conselho da União Europeia, dedicada à proteção climática, foi desenvolvida com a voz e as mensagens de nove crianças portuguesas.

A plataforma interativa, financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, com o apoio do Instituto Goethe, convida as crianças dos Estados-membros da União Europeia, dos 7 aos 17 anos, a "falarem pelo planeta" e os adultos "a ouvirem o que eles têm a dizer".

Criada pelo artista dinamarquês a viver em Berlim Olafur Eliasson, usa a realidade aumentada para colocar um rosto na natureza ou em objetos, desde uma árvore a uma garrafa de plástico.