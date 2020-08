Covid-19

A pandemia de covid-19 silenciou as bandas de música como as do Pontido e Sanguinhedo, no distrito de Vila Real, que ficaram sem serviços neste verão devido ao cancelamento das festas tradicionais e romarias.

É no verão que as bandas filarmónicas têm a maior parte das suas atuações, quer seja em concertos, arruadas, missas e procissões em festas religiosas e tradicionais. No entanto, em 2020, a covid-19 cancelou praticamente tudo e os músicos ficaram em silêncio.

Os ensaios foram suspensos em março, as sedes continuam fechadas, as cadeiras vazias e os instrumentos parados.