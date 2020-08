Actualidade

Os advogados da família de um afroamericano morto pela policia na sexta-feira em Lafayette, no Estado do Lousiana, pretendem processar as autoridades pela morte do homem, segundo a agência de notícias AP.

Os advogados disseram que vão processar as autoridades pela morte de Trayford Pellerin, que ocorreu sexta-feira à noite e que foi captada em vídeo.

A polícia local disse que o homem tinha uma faca e estava a tentar entrar numa loja de conveniência.