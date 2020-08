Actualidade

O vulcão Sinabung, na Indonésia, expeliu hoje uma nuvem de fumo e cinza com 1.000 metros de altura, informou a agência de vulcanologia do país.

Devido ao risco de erupção magmática, as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de cinco quilómetros em redor do vulcão situado a norte de Sumatra, uma das maiores ilhas do arquipélago indonésio.

Ao longo das últimas semanas, o vulcão expeliu várias nuvens de fumo que alcançaram povoações até 20 quilómetros de distância.