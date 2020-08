Covid-19

A Coreia do Sul registou hoje o maior aumento diário de casos de covid-19 desde o início de março, levando as autoridades a temer que o país esteja "à beira de uma epidemia nacional".

A maioria das 397 novas infeções foram registadas na área metropolitana de Seul, onde reside a maioria da população de um país com 51 milhões de habitantes, referiu o Centro de Controlo de Doenças coreano.

As autoridades advertiram que, no caso de um novo aumento rápido de casos, as medidas de distanciamento físico poderão ser ainda mais restritivas.