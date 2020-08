Actualidade

A coligação internacional que luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico no Iraque transferiu hoje para as forças iraquianas a Base Aérea de Taji, localizada a cerca de 30 quilómetros a norte de Bagdade, a oitava este ano.

"A transferência é o resultado do sucesso das forças de segurança iraquianas na campanha para derrotar o Estado Islâmico (EI)", anunciou a coligação, liderada pelos Estados Unidos da América (EUA), em comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

"A partir de hoje, as forças iraquianas assumirão totalmente as instalações e os programas em Taji e continuarão a usar o local para liderar e executar a formação militar, como parte da missão para derrotar os remanescentes [resistentes] do EI", disse o vice-comandante das forças internacionais Major-general Kenneth Ekman, na cerimónia de entrega da unidade militar.