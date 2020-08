Actualidade

O Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, desloca-se a Israel na segunda-feira, para discutir o estabelecimento dos laços diplomáticos com os Emiratos Árabes Unidos (EAU) e os esforços para voltar a impor sanções ao Irão, foi hoje anunciado.

Mike Pompeo deverá encontrar-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, com quem abordará a normalização das relações com os EAU, com a mediação de Washington e ainda pendente da assinatura de um acordo, avançou a agência de notícias espanhola EFE.

Na agenda está também o processo aberto pelos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU) para restabelecer as sanções internacionais contra Teerão, que Israel apoia, uma iniciativa que alguns peritos consideram ter "uma base jurídica questionável" e que tem a oposição dentro do Conselho de Segurança da ONU.