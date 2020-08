Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) levantou hoje o aviso de desaconselhamento a banhos que vigorava desde quarta-feira em sete praias da Póvoa de Varzim e uma de Matosinhos, no distrito do Porto, indicou à Lusa o vice-presidente.

"As praias nunca estiveram interditadas ou proibidas. Houve alguma confusão nessa matéria. Mas estavam, de facto, desaconselhadas a banhos. E a boa notícia de hoje é que as análises são favoráveis e o aviso de desaconselhamento foi levantado", referiu Pimenta Machado.

De acordo com o vice-presidente da APA, as análises que hoje permitiram levantar este aviso são de sexta-feira e os resultados foram conhecidos hoje.