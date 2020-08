Actualidade

As reservas turísticas para o mês de setembro no Algarve aumentaram cerca de 13 por cento, com o mercado britânico "a ter um peso substancialmente grande", disse hoje à Lusa um dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

"Passamos de 50% para 63% em três dias, o que significa um aumento de cerca de 13%. Embora não seja apenas um aumento do mercado britânico, este tem um peso substancialmente grande", indicou à Lusa João Soares, dirigente da AHP no Algarve.

Na opinião de João Soares, também diretor do Hotel Dom José, em Quarteira (Loulé), "da mesma forma que o mercado britânico contagiou outros mercados negativamente, agora acaba por contagiar positivamente, porque ao vir para o Algarve acaba por trazer confiança a outros países e mercados do norte da Europa".