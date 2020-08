Actualidade

O Vitória de Setúbal acusa o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, e duas das suas diretoras de "criarem, intencionalmente, obstáculos ao regular funcionamento das competições desportivas".

Em comunicado publicado no sítio oficial do clube, com o título "No campeonato que mais importa - o da legalidade - a Liga claudica e em grande estilo", os sadinos, que viram chumbada pela Liga a sua participação nas provas profissionais, tecem duras críticas aos responsáveis da LPFP.

"É o presidente da Liga e duas das suas diretoras quem estão a criar, intencionalmente, obstáculos ao regular funcionamento das competições desportivas, tentando, ainda, condicionar as decisões que esta sociedade desportiva entende irão ser adotadas, brevemente, pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)", afirmam.