Actualidade

As caixas negras do Boeing ucraniano abatido em janeiro sobre Teerão revelaram que os pilotos ainda estavam vivos depois do avião ter sido atingido pelo primeiro de dois mísseis, revelaram hoje as autoridades iranianas.

As Forças Armadas iranianas admitiram em 11 de Janeiro último que três dias antes tinham abatido "por engano" o Boeing no voo da Ukraine International Airlines PS 752 entre Teerão e Kiev, pouco depois de o aparelho ter descolado do Aeroporto Internacional de Teerão.

O gravador de voz do cockpit captou uma conversa entre o piloto, o co-piloto e um instrutor "até 19 segundos após o primeiro míssil ter atingido o avião", disse o chefe da aviação civil iraniana, Turaj Dehghani Zanganaeh, citado pelo site da Iribnews, o canal de televisão estatal do país .