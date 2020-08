LC

Paris Saint-Germain e Bayern Munique vão apresentar-se hoje praticamente na máxima força na final da Liga dos Campeões de futebol, em Lisboa, com as recuperações do guarda-redes Keylor Navas, nos franceses, e do defesa Jerôme Boateng, nos alemães.

O guarda-redes costarriquenho Keylor Navas, vencedor de três 'Champions' pelo Real Madrid, vai ser titular no jogo de hoje, depois de ter falhado o embate dos tricampeões franceses das meias-finais frente ao Leipzig, devido a uma lesão contraída no jogo anterior, frente à Atalanta.

Navas é a única alteração no 'onze' do alemão Thomas Tuchel face ao jogo de terça-feira, voltando a apostar em Angel Di Maria, Neymar e Kylian Mbappé na frente, apoiados por Ander Herrera, Marquinhos e Leandro Paredes.