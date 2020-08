LC

As horas antes da final da Liga dos Campeões de futebol entre Paris Saint-Germain e Bayern Munique, em Lisboa, passaram-se sem registo de incidentes, apesar da maior presença de adeptos, informou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em declarações à agência Lusa minutos antes do início da partida no Estádio da Luz, agendada para as 20:00, o comissário Artur Serafim realçou o "balanço muito positivo" da operação montada para a final, quer nas imediações do recinto, quer na zona do Parque das Nações - onde está instalada a comitiva parisiense - e na Baixa de Lisboa, onde se prevê concentração de adeptos.

"Cerca de 300 pessoas encontravam-se aqui e estiveram sempre ordeiras e calmas no apoio às equipas", afirmou, acrescentando: "Foi o dia em que houve maior presença de adeptos aqui junto ao Estádio da Luz. Foi muito tranquilo, não houve nada a registar. Estamos também em toda a zona de Lisboa, onde não há registo de incidentes. Estamos atentos e vigilantes."