Covid-19

O Brasil registou mais 494 mortes e 23.421 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 114.744 óbitos e 3.605.783 casos confirmados desde que a pandemia chegou ao país em fevereiro, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

A tutela também destacou que 2.739.035 pessoas infetadas já estão recuperadas e 752.004 doentes continuam sob acompanhamento médico.

O estado brasileiro mais afetado pela doença, São Paulo, na região sudeste do Brasil e o mais populoso do país com 46 milhões de habitantes, registou um total de 28.467 óbitos e 754.129 casos confirmados de covid-19.