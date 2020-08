LC

Cinco mil adeptos do Paris Saint-Germain assistiram à final da Liga dos Campeões de futebol com o Bayern Munique (derrota por 1-0) junto ao Parque dos Príncipes, numa 'festa' que cedo se transformou em confrontos com a polícia.

De acordo com a agência AFP, na capital, ainda estava o jogo na primeira parte e a polícia francesa foi obrigada a intervir com gás lacrimogéneo para impedir a utilização de fogo de artifício por parte de alguns adeptos.

Segundo a página oficial do ministro do Interior francês, Gerard Darmanin, na rede social Twitter, mais de 100 pessoas tiveram que ser dispersadas, depois de "estrondos inaceitáveis" com material de pirotecnia.