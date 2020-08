Actualidade

Os candidatos à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao ensino superior público atingiram os 62.675, o maior número "nos últimos 25 anos", anunciou hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

"Candidataram-se 62.675 estudantes à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao ensino superior público no ano letivo de 2020-2021, representando um aumento de 11.384 candidatos face a 2019 (quando se tinham candidatado 51.291 estudantes até igual momento, tendo sido consideradas 51.036 candidaturas como válidas)", pode ler-se num comunicado do ministério liderado por Manuel Heitor.

De acordo com o ministério, o número de candidatos é "o mais elevado desde 1996".