O ex-ministro das Finanças timorense Rui Gomes defendeu hoje que o Governo timorense tem um "horizonte limitado" para atuar e evitar que a economia nacional se "afunde", implementando eficazmente o plano de recuperação económica que aprovou.

"A perda do Produto Interno Bruto foi grande nestes últimos três anos de inércia e de incertezas políticas e a presença da covid-19, bem como as cheias do mês de março que causaram grandes estragos no património privado servem de razão para agir com mais rapidez e força", disse em entrevista à Lusa.