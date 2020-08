Actualidade

A União Europeia concedeu 24,5 milhões de euros às Filipinas para implementar um acordo de paz em Bangsamoro, região autónoma muçulmana, e para contribuir para a reabilitação de Marawi, cidade devastada pela guerra contra grupos extremistas islâmicos.

Cinco milhões serão dedicados exclusivamente à reabilitação de áreas devastadas durante o cerco de Marawi, enquanto cerca de três milhões serão alocados para os esforços de Bangsamoro para conter a propagação da covid-19, informou hoje o Governo filipino em comunicado.

"É a terceira doação que a UE nos concede este ano, apoiando o compromisso inabalável daquele importante bloco económico de alcançar a paz duradoura e o progresso no sul das Filipinas, junto com a rápida recuperação de Marawi", disse o secretário das Finanças, Carlos Domínguez, na assinatura do acordo, que será implementado nos próximos cinco anos.