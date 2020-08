Covid-19

Os estudantes de Macau vão regressar às aulas em setembro, com a maioria das escolas a reabrirem no primeiro dia do mês, enquanto a Escola Portuguesa de Macau arranca uma semana depois, informaram hoje as autoridades.

"A maioria das escolas terá início no início de setembro do ano letivo de 2020/2021, sendo que mais de 60% delas terão início a 01 de setembro, 15% a 02 de Setembro, e as restantes a 03 de Setembro ou após esta data", indicou em comunicado a Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ).

O distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, assim como a medição de temperatura deverão continuar a ser obrigatórios de forma a prevenir a propagação da covid-19, num território que nunca registou qualquer caso de transmissão comunitária.